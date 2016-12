Bentley, il new look di Continental GT

09:30 - Unʼauto che ha mutato il tradizionale aplomb di Bentley. La Continental GT ha avuto il merito di trasferire il compassato brand di lusso inglese (di proprietà Volkswagen) nel segmento delle super-sportive. Motori 8 e 12 cilindri che sviluppano più di 500 CV danno lʼidea della personalità della granturismo Bentley, ora rivista nel look e nelle dotazioni interne.

La nuova Bentley Continental GT è una granturismo esaltante, che punta al massimo delle prestazioni sportive senza rinunciare allʼimpeccabile qualità dei suoi dettagli. Nuovi rivestimenti in pelle, più soffici, esprimono il lusso come gli inserti in legno e le 17 tonalità in Alcantara della superficie interna del tetto. Il design della nuova Continental GT si caratterizza per il paraurti anteriore più in armonia con la calandra del radiatore rimpicciolita, mentre i parafanghi sono più pronunciati e accolgono una nuova presa dʼaria, rendendo più dinamica la fiancata. Inediti sono pure i cerchi in lega, di dimensioni grandissime: 20 o 21 pollici. Più scolpita è la zona posteriore, il cui profilo aerodinamico è più pronunciato e il paraurti è stato rimodellato.

Completa il new look di Bentley Continental GT la presenza di tre nuove colorazioni di carrozzeria, tra cui un bel blu metallizzato e un elegante color oro. Quanto ai motori, la gamma si compone del V8 da 500 CV e dal 12 cilindri della versione Continental GT W12, la cui cilindrata di 6 litri è stata potenziata di 15 CV e tocca ora i 590 CV. Non ancora ufficiali i prezzi, ma come la prima serie, si viaggia intorno ai 200 mila euro.