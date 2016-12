7 aprile 2016 Bentley Continental GT Speed in Australia Oltre i 330 km orari su strada ordinaria

Il record di velocità su strade aperte al traffico ‒ 331 km/h ‒ di una Bentley Continental GT Speed in Australia. Lo vediamo (più che altro lo intuiamo) in queste immagini, lungo la Stuart Highway, una delle tre strade al mondo senza limiti di velocità, nel bel mezzo dellʼOutback australiano, noto per i suoi silenzi e le temperature torride. A guidare la granturismo inglese il pilota John Bowe, una leggenda in Australia.

Velocità su strade ordinarie, possibile soltanto con lʼassenza di traffico, e le lunghe highway che attraversano il più giovane dei continenti sono fettucce dʼasfalto chilometriche nel mezzo di una vegetazione rada. Qui unʼauto sportiva come la Bentley Continental GT Speed 2016 può scorrazzare solitaria fino ai limiti della tecnica. Il suo motore 12 cilindri di 6.0 litri di cilindrata sviluppa 635 CV di potenza e 820 Nm di coppia. Ha raggiunto la velocità di 331 km/h in soli 76 secondi e lʼha mantenuta per oltre 9 chilometri. In pratica facendo 92 metri al secondo! Con non poco stress sulla meccanica della vettura, visto che il formidabile radiatore lavora sfruttando la bellezza di 4.700 litri d’aria al secondo. Ma i record si addicono a Bentley.