12 settembre 2015 Bentley Bentayga apre nuovi orizzonti Esclusività e la dinamicità del motore 12 cilindri

Bentley fa il suo ingresso nel mondo dei Suv e lo fa a modo suo. Con un prodotto super premium, unico per design e con un abitacolo lussuoso e di fattura artigianale, confezionato a Crewe, la sede storica della Casa inglese. Si chiama Bentayga e promette una qualità dinamica eccezionale. Ma ogni definizione è riduttiva per spiegare il primo Suv Bentley, nelle immagini sotto impegnato in test drive estremi sui ghiacci del Circolo Polare Artico in Svezia e nel caldo torrido del sud della Spagna.

Bentayga è prima di tutto una Bentley, e quindi non rinuncia a nulla dellʼesclusività stilistica di una regale berlina della Casa inglese. Il frontale è maestoso con lʼenorme griglia a nido dʼape che divide i quattro fari tondi corredati da luci a LED. Le fiancate sono possenti, poggiano su cerchi da 20 pollici, e a richiesta anche da 21". Il Suv ha di serie il tettuccio panoramico in vetro, che occupa il 60% circa della superficie complessiva del tetto ed è composto da due pannelli: il primo anteriore è apribile e inclinabile, mentre lʼintera superficie in vetro può essere oscurata grazie a una tendina elettrica. Ai due lati del tettuccio in vetro ci sono le barre portapacchi.

Gli interni sono una meraviglia da scoprire. La meticolosa attenzione per i dettagli, per la radica del legno e la pelle delle sellerie fanno di Bentley Bentayga la quintessenza del british style di lusso, che nel caso dei Suv trova applicazione soltanto sulle versioni top di Range Rover. Il sistema dʼinfotainment con touch screen da 8 pollici accoglie una evoluta tecnologia di navigazione e 60 GB di spazio nel disco fisso di bordo, mentre i passeggeri dei sedili posteriori hanno a disposizione un tablet Android da 10,2 pollici e connettività 4G, WiFi e Bluetooth. Tre gli impianti audio a disposizione, al top il Naim for Bentley con i suoi 18 altoparlanti e 1.950 watt di potenza!

Bentley Bentayga è anche un Suv potente. Il motore è il 12 cilindri turbo benzina di 6 litri di cilindrata, che si accompagna al cambio automatico e alla trazione integrale. Sviluppa una potenza di 608 CV e una coppia massima di 900 Nm, che consentono al Suv di sfrecciare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, per una velocità di punta di 300 orari. Come una Continental, il super coupé di casa Bentley. Potenza a parte, Bentayga vanta il raffinato sistema di gestione della dinamica di marcia con ben 8 modalità di guida, selezionabili ruotando un selettore. Il veicolo dispone poi del Dynamic Ride, il controllo attivo del rollio mediante sistema elettrico da 48 V.