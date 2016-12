Beach & Breakfast con Citroen Cactus M

Chi passava le vacanze a Ischia da fanciullo, o in altre località balneari, ne vedeva in quantità inusitate. Erano le Citroen Mehari , piccole cabriolet 4 posti dallʼassetto bassissimo e quasi senza portiere, perfette per lʼestate. A ricordo di quel modello, Citroen svela al Salone di Francoforte 2015 la Cactus M e vi lega un concorso, che mette in palio non a caso un bel weekend "Beach & Breakfast".

Il concorso parte oggi in 8 Paesi europei sui social network e sul sito beachandbreakfast.cool, e sarà possibile partecipare fino al prossimo 16 ottobre. Il premio è un viaggio per due persone, il classico weekend, ma per la prima volta al mondo questo viaggio viene effettuato con una concept car ‒ la Cactus M appunto ‒ una vettura cioè non ancora in produzione. Per gli spiriti più avventurosi, nella concept francese cʼè anche una tenda integrata per lʼalloggio romantico, magari in riva al mare. Il concorso è attivo in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, e per partecipare basta descrivere in poche parole perché si vorrebbe partire per questʼavventura, condividere la propria candidatura sui social e aumentare le possibilità di vincere grazie ai voti degli amici. Sul sito https://youtu.be/jKgs3Cqw2xE il promo del concorso "Beach & Breakfast".