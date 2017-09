Aventador S Roadster, nuovo gioiello Lamborghini

Una roadster che esalta la “razza taurina” delle supercar emiliane. Con tanti particolari in carbonio e l’hard top rimovibile che collega cofano motore e parte posteriore con due pinne molto dinamiche. A richiesta la Aventador S Roadster è disponibile anche con le lamelle trasparenti per lasciare a vista la maestà del motore V12, capace di far raggiungere alla vettura i 350 orari di velocità massima. Un semplice sistema di fissaggio consente di rimuovere rapidamente i pannelli del tetto per riporli nel vano portabagagli anteriore. Il lunotto posteriore è azionato elettricamente con un pulsante. Il programma Ad Personam di Lamborghini permette di personalizzare la supercar al di là dei 5 colori di carrozzeria e degli altrettanti tipi di interni in pelle e Alcantara.