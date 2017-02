Aventador S, lʼesplosione Lamborghini

Un bolide meraviglioso la Lamborghini Aventador S, capace di performance da sogno. Il V12 di 6.498 cc eroga la potenza di 740 CV, vale a dire 40 in più della precedente Aventador, e le prestazioni sono da urlo: 350 km/h di velocità massima (non omologabile su strada) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi! Una supercar che solo in pista riesce a esprimere tutta la sua grandezza, a cominciare dalla frenata, con i dischi in carbo-ceramica che le permettono di arrestarsi dai 100 orari in una trentina di metri. Tra le altre novità tecniche, ecco le sospensioni attive, lo splitter anteriore che devia il flusso dʼaria per una migliore efficienza aerodinamica e il grande alettone posteriore a inclinazione variabile in base alla velocità.