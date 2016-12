Audi “scopre” la nuova TT Roadster

08:00 - La prima Audi TT era una roadster, cioè una carrozzeria scoperta due posti secchi. Poi sono venute le TT coupé, un poʼ perché Audi voleva sperimentare nuove forme di sportività e un poʼ perché in gamma ha sempre avuto belle cabriolet (a 4 posti). Lʼultimo atto della storia di successo di Audi TT torna però alle origini: la terza generazione della TT Roadster arriva questo mese nelle concessionarie Audi, tra un mese toccherà anche la sportivissima TTS Roadster da 310 CV.

Più leggera che in passato, ancora più dinamica, con una versatilità inusitata, la nuova Audi TT Roadster conferma il volume compatto (è lunga meno di 4,2 metri) e lʼassetto basso. La capote in tessuto pesa appena 39 kg e si apre o chiude in 10 secondi, anche in movimento fino ai 50 km/h. Il bagagliaio da 280 litri è quasi sorprendente per la categoria e la sua capacità non è inficiata dalla capote che va ad aprirsi. Il comfort parla di sedili riscaldabili, di poggiatesta con aperture per l’aria calda, così da proteggere la cervicale in caso di guida a temperature più basse, dell’Audi Phone Box per connettere lo smartphone al sistema di infotainment, e del microfono integrato nella cintura di sicurezza per la miglior qualità dei messaggi vocali anche a capote aperta.

La dotazione di serie della “scoperta” tedesca include i cerchi in lega dʼalluminio da 17 pollici con pneumatici 225/50, i gruppi ottici anteriori allo xeno plus con luci diurne a LED, i gruppi ottici posteriori a LED con luci di stop adattative, lo spoiler posteriore estraibile manualmente tramite pulsante o in automatico quando si supera la velocità di 120 km/h. I retrovisivi esterni hanno le frecce a LED integrate e sono ripiegabili elettricamente. Incredibile il cockpit virtuale dellʼauto, con monitor TFT da 12,3 pollici e grafica 3D molto nitida.

La nuova TT Roadster è disponibile in tre motorizzazioni. A gasolio il 2.0 TDI è il più mansueto, non che siano pochi i 184 CV a disposizione, ma i consumi di 4,3 litri per 100 km nel ciclo misto ne fanno una vera economizzatrice. A benzina ci sono il 2.0 TFSI da 230 CV, disponibile anche con cambio S tronic e la trazione integrale e il 2.0 TFSI da 310 CV della TTS Roadster, capace di accelerare da 0 a 100 orari in meno di 5 secondi.La nuova Audi TT Roadster ha un range di prezzi che va da 44.090 a 49.490 Euro, la TTS Roadster costerà 56.000 euro.