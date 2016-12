Audi S8 plus, la super ammiraglia

Audi lancia la berlina di rappresentanza più potente al mondo. Col suo motore 8 cilindri turbo benzina di cilindrata 4 litri, la nuova Audi S8 plus sviluppa la potenza di 605 CV, per una coppia massima ancora più straripante di 750 Nm. Unʼauto di rappresentanza con un animo sportivo, unʼammiraglia per executives dinamici, capace di superare i 300 km orari di velocità (ma limitata dallʼelettronica a 250) e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.