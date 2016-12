Audi S8 ABT Power, lʼeleganza non basta

09:15 - Metti una compassata berlinona di rappresentanza, tipo Audi A8 per intenderci. Aggiungi la sportività dellʼallestimento S8 che porta la maestosa 4 porte di oltre 5 metri a sviluppare più di 500 CV, e poi dai il tutto alla ABT Sportsline. Una ditta tedesca specializzata nel tuning, cioè nella preparazione speciale delle auto, estetica e tecnica. Il risultato è la Audi S8 ABT Power, una super berlina che a dispetto della sua mole potrebbe correre in pista con le più agili delle monoposto.

Vestita di una livrea racing, con lʼimperturbabile comfort di prima classe della sontuosa ammiraglia Audi, la S8 ABT Power esprime performance mozzafiato: lʼaccelerazione da 0 a 100 si compie in 3,6 secondi! E la velocità massima raggiunge i 290 km orari. Il motore 8 cilindri 4.0 biturbo benzina della S8 è stato potenziato a 675 CV (dai 520 della versione ordinaria), e la coppia massima raggiunge gli 840 Nm, dai 650 della normale Audi S8. Un tuning tutto sportivo, che sfrutta le potenzialità dellʼultima generazione del sistema di centralina e gestione del motore ABT Power S, un kit che in Germania viene commercializzato con garanzia di 2 anni o 100.000 km. Dal punto di vista estetico, la Audi S8 ABT Power si caratterizza per i possenti cerchi da 20 o 21 pollici, perfetti per accontentare la trazione integrale quattro presente sullʼammiraglia Audi.