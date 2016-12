4 novembre 2015 Audi S4 ed e-tron, le due facce di A4 Sportiva lʼuna, ecologica lʼaltra

Si avvicina il debutto nelle concessionarie italiane della nuova generazione di Audi A4 e A4 Avant, con anteprime "artistiche" al Maxxi di Roma e allʼHangar Bicocca di Milano. La Casa dei quattro anelli però ha già pronte le varianti super della berlina e wagon tedesca: la sportivissima S4 e lʼelettrica e-tron. Prodotti di fascia altissima per una gamma che, per vendite, è anche la più importante per Audi, alle prese con la difficile gestione del post scandalo Volkswagen.

leggi dopo slideshow

Partiamo dalla S4, che si presenta con un telaio leggero, un motore potenziato e più efficiente e la trazione integrale permanente. Il motore è il nuovo 6 cilindri turbo benzina di tre litri di cilindrata, che sviluppa 354 CV sia sulla berlina che sulla S4 Avant. La coppia massima di 500 Nm, disponibile tra 1.300 e 4.500 giri, promette prestazioni di assoluta eccellenza, con unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in 4,7 secondi. Il cambio è il tiptronic a 8 rapporti e la trazione 4x4 è coadiuvata dal differenziale autobloccante, che in condizioni di marcia normali ripartisce il 60% della coppia al retrotreno e il 40% all'avantreno. In base alle condizioni di marcia, il sistema dirotta fino al 70% della trazione allʼavantreno o fino allʼ85% al retrotreno. La chicca è il "torque vectoring", che in curva frena le ruote interne per evitare lo slittamento alle alte velocità.