Audi S4 e S5, la sportività spicca il volo

Il look delle nuove Audi S4 e S5 si distingue dagli altri modelli della gamma di riferimento (A4 e nuova A5). La griglia “single frame”, ad esempio, ha un disegno esclusivo, più largo e appiattito, con doppi listelli in look alluminio. Nuovi sono anche i paraurti anteriore e posteriore, più larghi e ribassati, e modificate sono le prese dʼaria laterali. Il diffusore posteriore è specifico per il modello S, mentre lo spoiler posteriore è integrato al portellone del vano bagagli sulla S4 berlina e al tetto sulla Avant. Originali anche i retrovisivi esterni sulle linee di spalla, con gusci in look alluminio per un look più sportivo e aerodinamico. La S4 Avant ha le barre sul tetto in alluminio.