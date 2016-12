Audi RS3 Sportback, regalo di primavera

09:00 - Immagini tutte da vedere di un modello ancora tutto da scoprire. Desiderata e possibile, la nuova RS3 Sportback incarna la sportività Audi nella taglia più piccola, quella della A3 a 5 porte. Assetto ribassato e 367 CV di potenza sotto il cofano danno lʼimprimatur al modello più aggressivo della gamma Audi A3, il cui rinnovamento non poteva trascurare il lato più sportivo. La nuova RS3 Sportback è tra le protagoniste del Salone di Ginevra e, presto, la vedremo sulle nostre strade.

Il motore è il 5 cilindri turbo benzina di 2,5 litri di cilindrata a iniezione diretta, forte di una coppia massima di 465 Nm che permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi, vale a dire tre decimi meno della precedente RS3. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma a richiesta è anche disponibile la taratura che fissa il limite a 280 orari. Il cambio è lʼS tronic a sette rapporti, un automatico a doppia frizione dalle cambiate rapidissime, che evita qualsiasi gap di potenza tra una marcia e lʼaltra, mentre la trazione è integrale permanente quattro. La RS3 Sportback non esprime solo tanta potenza, ma anche qualità tecnica di assoluto valore agonistico: lʼassetto è ribassato di 25 mm rispetto alla normale A3 e il servosterzo è progressivo in funzione della velocità. I cerchi da 19 pollici sono standard, a richiesta invece i freni in carboceramica.