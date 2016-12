Audi RS 7, lʼauto che guida da sola

08:00 - Circuito di Hockenheim, ultima tappa del DTM, il campionato Turismo di Germania, il più importante al mondo tra quelli nazionali. Unʼauto sportiva di razza ‒ la Audi RS 7 ‒ affronta il giro veloce con precisione e accuratezza nellʼaffrontare le curve, con frenate al limite ma sempre sicure e successive accelerazioni. Cʼè un particolare però che cambia lʼintera prospettiva: lʼauto in questione non ha il pilota. Procede da sola, grazie ai dispositivi elettronici di guida automatizzata fatti propri da Audi.

Come si vede da queste immagini, la Audi RS 7 ha concluso un intero giro sul celebre circuito tedesco senza nessuno al volante. Ci ha messo poco più di due minuti, che valgono una discreta performance agonistica. Un successo! Sulla guida automatizzata senza conducente Audi sta lavorando da 10 anni, ma ora ha fatto un passo in avanti da gigante. La nostra RS 7 sfrutta sensori radar, telecamere, segnali GPS, che inviano tutti i loro segnali ai dispositivi dinamici e di sicurezza a bordo dellʼauto. Questi si attivano in automatico, accelerando, frenando, svoltando con precisione invidiabile. Un sapiente mix di tecnologie che ha permesso alla Audi RS 7 di girare su un circuito veloce e noto anche in Formula 1 senza il minimo problema. Anzi uno importante cʼè, ma sta fuori dalla pista: queste auto al momento non sono autorizzate ad andare su strada. Occorre qualche legge che glielo permetta e a tuttʼoggi nessun Paese ha una legislazione così permissiva.