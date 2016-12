Audi rilancia lʼemozione della A5 Coupé

Il prossimo mese arriverà sul mercato italiano la seconda generazione della sinuosa coupé tedesca, ma la vettura è disponibile in prevendita. Più avanti, a inizio 2017, toccherà alla variante Sportback completare la nuova gamma A5 con la versatilità delle 5 porte e di una motorizzazione ibrida g-tron benzina/metano. Ma torniamo alla A5 Coupé, che si presenta con motori allʼapice della gamma per efficienza e performance, mentre la versione S5 con motore 3.0 turbo benzina da 354 CV marca il territorio sportivo in cui si muove la vettura. Lʼassetto ribassato con aerodinamica fantastica (Cx di 0,25) è in armonia col look più aggressivo della zona anteriore, in cui la calandra posta più in basso accoglie i fari Full LED.