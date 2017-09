25 settembre 2017 09:10 Audi R8 RWS, prima volta a trazione posteriore Per la RS 4 Avant il motore biturbo da 450 CV

Audi si è presentata al Salone di casa di Francoforte con prodotti sportivi di grande fascino e prototipi futuristici non meno affascinanti. Per la prima volta la coupé sportiva R8 si presenta con una versione a trazione posteriore (anziché integrale) e la RS4 Avant con un pacchetto Dynamic RS che aggiunge ulteriore verve alla superwagon dei quattro anelli.

Prodotta in soli 999 esemplari, tra Coupé e Spyder, la serie speciale Audi R8 V10 RWS deriva dal modello da corsa R8 LMS che ha trionfato in tante occasioni alla 24 Ore di Le Mans. Ha la trazione posteriore e ciò la rende più leggera di circa 50 kg rispetto alle versioni a quattro ruote motrici. Il motore V10 di 5,2 litri eroga 540 CV e 540 Nm di coppia massima a 6.500 giri, permettendole di esprimere performance pazzesche: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità di punta di 320 km orari.

Impronta non meno sportiva, anche se mascherata dal look versatile della carrozzeria station wagon, è quello della nuova Audi RS 4 Avant. A trazione integrale, è spinta dal motore biturbo benzina TFSI di 2.900 cc sviluppa 450 CV e una impressionante coppia massima di 600 Nm a meno di 2.000 giri. Le prestazioni sono da scattista: 4,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Su strada la vedremo a inizio 2018.