Audi Q7, nuovo V6 diesel ultra efficiente

Audi lancia la nuova motorizzazione 6 cilindri 3.0 TDI ultra da 218 CV sul suo Suv ammiraglia Q7 . Una scelta nel nome dellʼefficienza, che non intacca il potenziale dinamico del grande Suv ‒ visti i 218 CV e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi ‒ ma quel nome "ultra" indica altri valori, come i consumi medi di 5,5 litri per 100 km . Considerata la stazza di Audi Q7, un dato che ha quasi dellʼincredibile.

Audi Q7 3.0 TDI ultra 218 CV è disponibile in tre versioni: base, Business e Business plus, per un listino che parte da 60.800 euro. La versione Business offre di serie il sistema di navigazione MMI plus, lʼausilio al parcheggio plus, la telecamera di retromarcia, lʼAudi phone box, lʼAudi virtual cockpit. Inclusi anche il pacchetto luci e il climatizzatore automatico comfort a 4 zone. La versione Business plus aggiunge anche la regolazione elettrica dei sedili anteriori, i rivestimenti in pelle e i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici di misura 255/55.