Audi Q7 e-tron, diesel ed elettrico insieme

09:30 - Il grande Suv Audi Q7 nella sua veste più moderna ed ecologica. Nella gamma del rinnovato Suv top di gamma Audi cʼè infatti spazio per la versione ibrida e-tron, con doppia alimentazione gasolio/elettrica e sistema di ricarica plug-in. Tra le novità dellʼ85° Salone di Ginevra, Audi Q7 e-tron quattro (la trazione è integrale) arriverà sul mercato soltanto nel 2016, mentre il nuovo modello Q7 sarà a listino tra poche settimane.

Il grande Suv ibrido Audi stupisce per la sua efficienza: i consumi medi sui 100 km sono di appena 1,7 litri di gasolio e inferiori ai 50 g/km sono le emissioni di CO2. Niente male per un veicolo di oltre 5 metri di lunghezza e della stazza di Audi Q7. Il modulo ibrido abbina il possente motore V6 turbodiesel TDI di tre litri di cilindrata ‒ che di suo sviluppa 258 CV ‒ con un motore elettrico da 94 kW (circa 130 CV) alimentato da batterie agli ioni di litio. Insieme i due propulsori possono sviluppare una potenza massima di 373 CV e una coppia di 700 Nm, per prestazioni davvero inusuali: 225 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in soli 6 secondi! Il cambio è lʼautomatico tiptronic a 8 rapporti ed è integrato nel motore elettrico.

Non solo, ma Audi Q7 e-tron quattro è anche la prima vettura ibrida plug-in con motore diesel prodotto da Audi ad essere abbinata alla trazione 4x4. In modalità esclusivamente elettrica, dunque a emissioni zero, il Suv ibrido tedesco riesce a fare fino a 56 km, quanto basta per un quotidiano uso cittadino. Se invece si sfrutta sia il serbatoio per il gasolio che la carica piena delle batterie del motore elettrico, allora lʼautonomia di marcia sale a 1.400 km, quanto basta per fare lʼItalia da Milano a Reggio Calabria. Costi bassissimi insomma, per un veicolo che è il primo al mondo con pompa di calore che minimizza il fabbisogno energetico per il riscaldamento e la climatizzazione. Tra le prerogative di Q7 e-tron cʼè persino lʼApp che permette di preriscaldare o prerinfrescare lʼabitacolo.