Audi Q7 auto di cortesia in Costa Smeralda

La nuova Audi Q7 è lʼauto di cortesia dei vip in Costa Smeralda . Prima ancora di vederla su strada, lʼammiraglia 4x4 della Casa dei quattro anelli fa la sua comparsa ‒ decisamente glamour ‒ nel paradiso delle vacanze in Sardegna, territorio eletto a "Home of quattro" estiva del brand premium del gruppo Volkswagen. Audi ha messo a disposizione una flotta di 50 modelli Q7 , prenotabili presso gli hotel della catena Starwood, allo Yacht club Costa Smeralda o sul sito www.audi-experience-sardegna.it .

La seconda generazione di Q7 esordisce sul mercato italiano in questi giorni, e per i clienti che passano le vacanze in Sardegna è anche lʼoccasione di provare ‒ per unʼora al massimo e con un istruttore accanto ‒ il maestoso Suv dei quattro anelli. I percorsi sono vari: porticcioli e spiagge della Costa più bella del mondo, ma anche lʼAutodromo Franco di Suini per "tirarla" un poʼ oppure la Gallura per testarne le doti offroad. Chi volesse solo ammirare la nuova Audi Q7, potrà fare un salto davanti allo Yacht Club di Porto Cervo, dovʼè in compagnia della roadster TT, o ammirarla sulla passerella del Phi Beach di Baia Sardinia. In Italia il grande Suv è disponibile nelle due motorizzazioni 3.0 TDI da 272 CV con cambio tiptronic e trazione integrale quattro e 3.0 TFSI turbo benzina da 333 CV. I prezzi partono da 65.900 euro. In futuro arriveranno anche versioni meno potenti e forse nel 2016 la versione ibrida elettrica e-tron con ricarica plug-in.