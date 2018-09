Audi Q7 2019, grande ma rispettoso dellʼambiente

Audi prosegue la campagna di conquista nel segmento dei grandi Suv premium. Se in questi giorni è lʼinedito crossover Q8 a conquistarsi il fervore del marketing, in vista del lancio commerciale, anche per il Suv Q7 si aprono nuovi orizzonti, come la tecnologia mild-hybrid per i motori V6 TDI 3.0 da 231 e 286 CV.