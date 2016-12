Audi Q3, maquillage in arrivo

08:30 - Audi ritocca e migliora il modello dʼingresso alla sua gamma Suv. A 4 anni dallʼesordio sul mercato, e dopo 400 mila unità vendute a livello globale, Audi Q3 subisce interventi mirati sui motori, alcuni ma rilevanti ritocchi estetici e acquista nuovi equipaggiamenti. Al top di gamma la prestazionale RS Q3, forte di 340 CV e della trazione integrale quattro.

Esteticamente la nuova Q3 mostra davanti i nuovi gruppi ottici anteriori allo xeno plus, con le luci diurne a LED, mentre più rifinita si presenta la parte posteriore col portellone avvolgente. Le dimensioni restano uguali ‒ 4,39 metri la lunghezza e 1,83 la larghezza ‒ per un ampio bagagliaio che va da un minimo di 460 litri fino al massimo di 1.365 litri abbattendo i sedili posteriori. Ma la versatilità del Suv Audi è data anche dal vano passante tra sedile posteriore e bagagliaio, dal portellone ad apertura automatica e dai mancorrenti sul tetto di serie. Gli interni propongono lʼimmagine di solidità dei Suv Audi, con un upgrade tecnologico di non poco conto, visto che nuovo Q3 dispone della rete wi-fi integrata che permette ai passeggeri di navigare e sfruttare servizi e-mail.

Audi ha rinnovato le motorizzazioni 4 cilindri del Suv, tre turbo benzina TFSI e tre turbodiesel TDI, che ora sviluppano potenze maggiori, ma consumano e inquinano di meno (le emissioni di CO2 ridotte fino al 17%). Le cilindrate vanno da 1.4 a 2.0 litri ed erogano da 120 a 220 CV, sono tutte turbo e a iniezione diretta e rispettano la normativa Euro 6 sulle emissioni, tanto da guadagnarsi le stellette della sigla “Audi ultra” per lʼefficienza. Il merito va anche alla tecnologia “cylinder on demand”, che dimezza il funzionamento dei cilindri in caso di marcia lenta. Tra gli optional di qualità le sospensioni attive, mentre standard è il sistema di assistenza alla frenata in caso di collisione multipla. La nuova Audi Q3 arriva nelle concessionarie italiane a metà febbraio, la forbice di prezzi va da 31.900 a 43.200 euro.

Più avanti nel corso del 2015 arriverà la sportivissima Audi RS Q3, una versione che monta il possente motore 5 cilindri turbo benzina TFSI di 2,5 litri, che eroga 340 CV e 450 Nm di coppia massima. Il veicolo riesce a fermare lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h sui 4,8 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Il cambio S tronic a 7 rapporti trasferisce la trazione alle quattro ruote motrici.

Nello speciale motori anche il rinnovato Audi Q3