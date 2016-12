Audi Prologue, il coupé più bello

08:30 - Audi Prologue è l’auto più sportiva nel settore del lusso. Una coupé due porte dal taglio classico, ancora allo stato di prototipo, che rappresenta però il primo esemplare di una nuova filosofia stilistica, una sorta di biglietto da visita del futuro design Audi, e state certi che la Casa dei quattro anelli ne farà presto un modello della produzione di serie. Vediamola in queste immagini che ci arrivano da Los Angeles, dove la Prologue è stata presentata.

Lunga 5,10 metri, slanciatissima, eppure leggera e dinamica, Audi Prologue è una specie di A8 formato coupé. Una rarità nel segmento delle ammiraglie luxury premium. Ancora più rivoluzionari sono però gli interni: nell’arioso e spazioso abitacolo l’architettura si fonde con un sofisticato sistema di display e comandi. La parte frontale della plancia è costituita da un unico grande display touch a diodi organici, un cruscotto digitale ad alta definizione e tre specchi, che creano uno scenario virtuale che si articola su tre livelli. Quando si attiva il navigatore, ad esempio, il primo livello visualizza le informazioni di viaggio più importanti, mentre i livelli due e tre servono a generare l’effetto di tridimensionalità del cruscotto. Oltre allʼaspetto estetico, per il guidatore cʼè il vantaggio che le informazioni sono strutturate meglio.

Audi ha invece scelto una strada nota e collaudata per la motorizzazione, quasi a dar conferma dellʼintento di fare della Prologue il suo futuro coupé top di gamma. Ha scelto per la premiere californiana il motore 4.0 TFSI ‒ turbo benzina a iniezione diretta ‒ che sviluppa la mostruosa potenza di 605 CV, per una coppia massima di 750 Nm di coppia. Così facendo la Audi Prologue è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Sportività pura! Con un pizzico di tecnologia dʼavanguardia nello sterzo integrale dinamico: significa che lo sterzo agisce anche sulle ruote posteriori con un angolo di sterzata massimo di 5 gradi, ciò che rende lʼauto stabile su strada e maneggevole da guidare.