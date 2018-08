28 agosto 2018 08:30 Audi prepara il lancio delle nuove TT e TT S Con la terza generazione anche una serie celebrativa

Compie 20 anni la Audi TT, che nel corso degli anni si è evoluta in tante forme, sempre bellissime e sportive. Alla Coupé si è affiancata la TT Roadster e al top di gamma è arrivata la TT S. La Casa di Ingolstadt ha deciso allora di celebrarla con una terza generazione di modello e con la versione celebrativa TT 20 years, che sarà proposta in edizione limitata a 999 esemplari.

Le nuove Audi TT e TT S vantano elementi interni in alluminio, cerchi esclusivi che vanno dai 17 ai 20 pollici, le calotte dei retrovisori esterni in riscaldabili. Immancabili il doppio terminale di scarico, il pomello sferico del cambio e quellʼoriginale tappo del serbatoio in stile racing, che non va aperto e accoglie a pressione la pompa. I proiettori a LED o con tecnologia a Matrice di LED sono optional. La TT S integra il pacchetto esterno S line, con splitter anteriore, le prese dʼaria verticali, la griglia del radiatore in nero Titanio, i listelli sottoporta e lʼestrattore ampliato.

Solo benzina la gamma motori, con il 2.0 turbo da 200 e da 245 CV, mentre per la TT S cʼè il possente 306 CV che permette alla Coupé 2+2 posti di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Novità: tutti hanno il filtro antiparticolato per motori a benzina. I cambi sono manuale a 6 marce o DSG doppia frizione a 7 rapporti, mentre Audi TT S monta lʼautomatico S tronic. Trazione integrale per la TT S, che di serie ha anche le sospensioni magnetiche (assetto ribassato di 10 mm), mentre la 245 CV è proposta sia a trazione anteriore che integrale.

La plancia ha il design che ricorda lʼala di un aeroplano ed è orientata verso il guidatore. Un segno di sportività confermato anche dalla classica seduta bassa della TT. Il volante gestisce infotainment e funzioni con comandi vocali e a centro spicca il display da 12,3 pollici. Lʼabitacolo è connesso con wi-fi e Bluetooth. Ottimo il bagagliaio per la tipologia di auto: da 305 litri per la coupé e da 280 per Roadster, che ha capote in tessuto (nero o grigio) e si apre o chiude anche in movimento fino ai 50 km/h. Le nuove Audi TT e TT S arriveranno a fine 2018.