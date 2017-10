Audi partner della musica di Club To Club

Dall’avanguardia della tecnica allʼavanguardia… della musica. Audi conferma la sua passione per la musica e per le nuove tendenze musicali collaborando con Club To Club , il più importante Festival italiano di musica d’avanguardia e nuovo pop. Unʼoccasione per promuovere anche il nuovo Q2 , il crossover che è senza dubbio il modello più giovanile della Casa di Ingolstadt.

La 17° edizione di Club To Club avrà due appuntamenti a Torino a Milano . Sʼinizia nel capoluogo piemontese dall’1 al 7 novembre , e in cartellone ci sono alcuni dei nomi più significativi della scena musicale e creativa internazionale. Varie e disparate le location, che vanno dagli spazi rinnovati delle Officine Grandi Riparazioni di Corso Castelfidardo ai padiglioni post-industriali del Lingotto, fino alla Reggia di Venaria. A raccontare lʼevento saranno Carlo Pastore e Federico Russo , due dei più amati conduttori radio e TV, oltre che deejay.

Audi non è nuova alla partnership con eventi creativi e lifestyle. Già a Milano è stata sponsor degli Audi City Lab, laboratori di idee in cui designer e artisti hanno dato la loro visione della società contemporanea. Simbolo di questa modernità è proprio il crossover compatto Q2, il cui restyling è stato svelato in anteprima al Lingotto. Nel corso dei due appuntamenti di Club To Club saranno attivi i canali social di Audi Italia, per permettere la condivisione di foto e contenuti, soprattutto musicali. Questi gli hashtag Audi: #untaggablepreview per il primo evento milanese, #untaggable e #AudiQ2.