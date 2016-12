Audi mette a dieta A4 e A4 Avant

Ed è proprio la leggerezza e lʼaerodinamicità a spiegare alcuni valori delle nuove Audi A4: la motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV consuma soltanto 3,7 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto , limitando le emissioni di CO2 a 95 g/km. Valori di solito riferibili a una city car! Gli ingegneri Audi hanno lavorato per fare di A4 e A4 Avant una sintesi compiuta di estetica e tecnologia . La linea è molto filante, unʼeleganza che risalta in particolare per la berlina, mentre comune ai due modelli è la calandra di grande personalità, che accoglie gli opzionali fari a LED e Matrix LED , completi d'indicatore di direzione dinamico. Su A4 Avant si fa notare il grande bagagliaio da 505 litri, che supera i 1.500 abbattendo la fila posteriore e ha di serie la copertura elettrica del vano di carico e lʼapertura elettrica del cofano.

Allʼinterno spiccano due innovazioni di pregio: l'Audi virtual cockpit e la strumentazione completamente digitale che visualizza le informazioni più importanti sul monitor LCD da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Lʼofferta motori sarà come sempre molto ricca, ma Audi distinguerà tra i vari mercati. Di certo ci sarà una rinnovata gamma turbodiesel TDI col 2.0 da 150 CV e il 6 cilindri 3.0 da 272 CV, mentre a benzina il 2.0 TFSI da 190 CV ha unʼefficienza non distante dai motori di pari cilindrata a gasolio. Certo anche il debutto di un "piccolo" 1.4 TFSI. Tre i tipi di trasmissione: cambio manuale a 6 marce, cambio S tronic a 7 rapporti ‒ disponibile ora anche per i modelli a trazione anteriore – e il nuovo tiptronic a 8 rapporti. I prezzi partono da 33.800 euro per la berlina, da 38.250 per la A4 Avant.