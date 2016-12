Audi, ecco le nuove A6 e A6 Avant

09:00 - Una gamma di prestigio, che aggiorna costantemente i suoi contenuti per essere sempre al top delle preferenze della clientela business. È la Audi A6, che subisce un ampio intervento di restyling – estetico e tecnico – e si arricchisce di nuove versioni. Partiamo dal new look di A6 berlina e A6 Avant, che mostra cambiamenti nella calandra anteriore, nei gruppi ottici di nuovo disegno, nelle prese dʼaria e nei paraurti, mentre nella coda cambia il disegno dei gruppi ottici e dei terminali di scarico. A richiesta Audi fornisce i proiettori sia nelle tecnologia a LED che in quella Matrix LED che assicura la massima profondità di visione.

Novità di rilievo anche all’interno, dove si nota subito il nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 8 pollici. I clienti apprezzeranno sicuramente i sedili anteriori con funzione di aerazione e massaggio, ma anche la versatilità del portellone posteriore ad apertura automatica e la tendina elettrica del copri-vano bagagli. A proposito, la capacità di questʼultimo è di 565 litri, ma arriva fino a 1.680 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Corposo anche lʼequipaggiamento di sicurezza, con l’Audi side assist che tramite sensori radar posteriori monitora i cambi di corsia, e previene cambi di traiettoria involontari. La chicca è poi il Night Vision per la visibilità notturna, come anche l’Head up Display, fornibile a richiesta.

La gamma motori si compone di tre turbo benzina da 190 a 333 CV e ben cinque turbodiesel con potenze da 150 a 326 CV. Tutti motori Euro 6 ed efficienti, tanto che Audi stima nel 22% il risparmio di carburante rispetto ai modelli A6 precedenti. Il motore 1.8 TFSI ultra ‒ il più piccolo a benzina coi suoi 190 CV ‒ in combinazione col cambio S tronic consuma in media 5,7 litri per 100 km. A gasolio il 2.0 TDI ultra da 150 CV scende fino ai 4,2 litri per 100 km. I prezzi della nuova Audi A6 berlina partono da 44.400 euro e arrivano ai 66.900 euro della versione top di gamma 3.0 TDI Business Plus da 320 CV, con trazione 4x4 e cambio tiptronic. Per le A6 Avant, a parità di versione, occorre sborsare 2.400 euro in più.