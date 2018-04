Audi e-tron, al via le prenotazioni in Italia

La febbre elettrica romana, scoppiata con il GP di Formula E allʼEur , ha convinto Audi a dare il via, anche in Italia, alle prenotazioni di e-tron, il Suv 100% elettrico e con trazione 4x4 a gestione elettronica . Unʼauto speciale, i cui 200 esemplari per lʼItalia possono essere ordinati registrandosi al sito http://e-tron.audi.it e versando lʼanticipo di 3.000 euro.

Audi e-tron è un Suv di taglia grande, e come tutti i fratelli di gamma della serie Q è confortevole e con unʼabitabilità importante per 5 passeggeri. È dotato di un sistema di ricarica ultra-rapida a 150 kW, che consente di ripristinare lʼ80% della carica in meno di 30 minuti. Il powertrain elettrico si accompagna a un sistema di trazione integrale che, per la prima volta, è gestito integralmente dallʼelettronica. Il veicolo è prodotto nello stabilimento di Bruxelles, un impianto all’avanguardia, certificato carbon neutral. Il debutto della e-tron s’inserisce nel piano di elettrificazione della gamma Audi, che prevede entro il 2025 che un veicolo Audi su tre sia a trazione elettrica.