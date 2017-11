Audi ABT TT RS-R, roadster da sballo

Audi ABT sta diventando sempre più presente nel mondo sportivo e commerciale delle quattro ruote. Il team è uno degli attori principali della Formula E , mentre a livello stradale è da anni che il preparatore tedesco ABT Sportsline firma le versioni più prestazionali dei modelli Audi. Come lʼultima che vediamo in queste immagini: la TT RS-R Roadster .

Lʼauto perfetta per la stagione estiva si fa forte della sua carrozzeria scoperta e di un possente motore 5 cilindri di soli 2,5 litri di cilindrata, che raggiunge il picco di potenza di 500 CV! Strepitosa anche la coppia massima di 570 Nm, che assicura emozioni e piacere di guida, al punto che lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si abbassa di mezzo secondo rispetto alla “normale” Audi TT RS. Tante le migliorie, dallʼuso di particolari in fibra di carbonio allʼimpianto di scarico potenziato, dallo spoiler anteriore ai cerchi ABT Sport GR da 20 pollici. Gli interni della ABT TT RS-R presentano sedili esclusivi ed ergonomici in senso sportivo. La produzione è limitata a soli 50 esemplari, tutti numerati, ma ABT assicura anche la personalizzazione massima della vettura attraverso il suo programma Individual.