25 maggio 2016 07:10 Audi A7 Piloted Driving sulla Autobahn A9 Si chiama Jack ed è un prototipo fantastico

La guida automatizzata, in gergo internazionale “Piloted Driving”, fa un altro passo avanti grazie ad Audi. Una splendida A7 Sportback Piloted Driving affronta in tutta sicurezza unʼautostrada tedesca, dove i limiti di velocità, è risaputo, non ci sono. La vediamo in queste immagini lungo la Autobahn A9, da Monaco di Baviera a Berlino. Ha un nomignolo la vettura, Jack, e davvero è stupefacente per quanto riesca a fare nel traffico autostradale col pilota automatico inserito.

Il futuro insomma. Negli Stati Uniti la Casa tedesca sta facendo da tempo questi esperimenti: unʼAudi TTS senza conducente ha tracciato ha tracciato il logo dei quattro anelli sulla superficie di un lago salato e ha conquistato la vetta del Pikes Peak sulle Montagne Rocciose. La guida automatizzata riserva altre sorprese per il futuro: interagendo con lʼinfrastruttura stradale, le informazioni sui pannelli a messaggi variabili saranno trasmesse direttamente all’auto, aiutandola a districarsi meglio nel traffico. Audi sta pure testando il futuro standard di comunicazione 5G, con lo sviluppo di comunicazioni Car-to-X e Car-to-Car per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico, incidenti, condizioni meteo, e altro.