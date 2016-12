Audi A6 3.0 TDI Competition 326 CV

10:00 - Un nome, un destino. Si chiama Competition la nuova, potente motorizzazione che Audi monta sulla A6 berlina e Avant. Si tratta di un 3.0 turbodiesel con doppio turbocompressore, che Audi ha sviluppato in abbinamento alla trazione integrale permanente e alla trasmissione automatica Tiptronic a 8 rapporti. I cerchi in alluminio fucinato sono da ben 20 pollici e gli pneumatici di misura 255/35.

La nuova Audi A6 3.0 TDI Competition arriva a 326 CV di potenza, e grazie a una funzione overboost riesce ad aggiungere altri 20 CV per periodi di tempo limitati. Mostruosa la coppia: 650 Nm la massima, costante tra 1.400 e 2.800 giri/minuto. Significa unʼaccelerazione straripante: 4,9 secondi da 0 a 100 km/h la berlina e 5,1 secondi la Avant, per una velocità massima limitata elettronicamente a 250 orari. E così la compassata berlina tedesca si rivela una sports car di rango. Il motore Competition sarà fornito anche alla A7 Sportback. A listino in Italia la nuova Audi A6 3.0 TDI Competition berlina costa 70.200 euro, la A6 Avant Competition 72.600 euro, mentre la A7 Sportback 3.0 TDI Competition ha un listino che parte da 77.410 euro.