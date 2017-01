Audi A5 e S5 Sportback in Alta Badia

Immagini bellissime dallʼAlta Badia. Qui si muovono le nuove Audi A5 Sportback e la versione sportiva estrema S5 Sportback , modelli completamente rinnovati che arrivano in queste settimane sul mercato italiano. Un connubio che non costituisce una sorpresa, perché Audi ‒ già partner della FISI , la Federazione italiana degli sport invernali ‒ ha sposato il comprensorio turistico dellʼAlta Badia.

La Casa dei quattro anelli si è legata alle rinomate località sciistiche del comprensorio Skicarosello e Dolomiti Superski, e a loro ha anche offerto una flotta di Q7 a trazione elettrica . In Alta Badia Audi ha così voluto svelare le nuove granturismo a 5 porte A5 Sportback e S5 Sportback . In Italia la splendida berlina/coupé è disponibile con due motorizzazioni TFSI benzina e due TDI a gasolio, tutte turbo , che sviluppano livelli di potenza fra 190 e 286 CV. Rispetto al modello precedente, gli ingegneri tedeschi sono riusciti a ridurre i consumi fino al 22%, incrementando la potenza fino al 17%. Al top di gamma cʼè poi la S5 Sportback , forte del suo motore V6 3.0 turbo benzina da 354 CV , con cambio S tronic e trazione integrale permanente quattro.

La novità più attesa arriverà in seguito ed è la versione a metano g-tron, che sviluppa 170 CV ma inquina come unʼutilitaria: 100 g/km di CO2. Con i suoi 480 litri di volume del vano bagagli, la A5 Sportback è una delle vetture più spaziose della categoria. A richiesta Audi offre un sistema di sensori per l’apertura e la chiusura del portellone a comando elettrico. In Italia le nuove Audi A5 e S5 Sportback sono già disponibili in prevendita e presto le vedremo anche nelle concessionarie. La forbice di prezzi va da 43.530 euro ai 69.430 della S5 Sportback.