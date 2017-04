Audi A5 Cabrio, la primavera in viaggio

Dalla plancia “virtuale” con doppio display (Virtual Cockpit) ai microfoni nella cintura di sicurezza , per poter parlare al telefono senza dover prendere lo smartphone e, se si viaggia a capote abbassata, senza preoccuparsi dei rumori di fondo fastidiosi. Una meraviglia per una cabriolet. Già di per sé meravigliosa come la nuova Audi A5 Cabrio .

Pronta per la già calda primavera italiana, la Audi A5 Cabrio si presenta con nuove dotazioni e una più ampia offerta di motorizzazioni a gasolio e di versioni a trazione integrale. Al top sempre la versione sportiva S5 Cabrio da oltre 350 cavalli di potenza, una sincera ammiraglia decapottabile. La capote resta quella classica in tela, ma ora si apre automaticamente in 15 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. La cabrio Audi non manca di funzionalità, con un bel vano bagagli da 465 litri, 10 in più rispetto alla prima generazione. Non sono le uniche novità della splendida “open air” tedesca, che si presenta con un ventaglio di personalizzazioni ampliato: 4 allestimenti ‒ Sport, Design, Business, Business Sport ‒ e vari pacchetti tra cui Evolution e S line. Debutta infine il nuovo servosterzo elettromeccanico e ammortizzatori a regolazione continua.