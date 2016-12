Audi A4 allroad quattro, via agli ordini

Scattano in Italia gli ordini della nuova Audi A4 allroad quattro. Si tratta della versione più sportiva, e al tempo stesso più versatile, della gamma station wagon A4 Avant, con spiccate doti offroad per lʼevoluto sistema di trazione integrale permanente. Unʼauto che, per Audi, poggia su 4 fondamentali: design, tecnologia, piacere di guida e comfort. Due le motorizzazioni e due le versioni disponibili al lancio, per consegne che partiranno a giugno 2016.