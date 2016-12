Audi A1, la più “Admired” dai giovani

Il modello più giovanile in casa Audi dispone di cambio manuale a 5 marce, sfiora la velocità di 180 km/h e accelera da 0 a 100 in poco più di 12 secondi. Lʼarchitettura a 3 cilindri predispone allʼefficienza, e i 4,2 litri di benzina per percorrere 100 km nel percorso combinato sono un bel biglietto da visita per il giovane neopatentato. Il quale ha comunque a disposizione anche unʼaltra motorizzazione per Audi A1 , la 1.4 TDI da 90 CV già a listino. Nelle concessionarie da marzo, la nuova baby Audi con motore 1.0 TFSI Admired è proposta sia in carrozzeria 3 porte che Sportback a 5 porte.

Quanto allʼallestimento Admired, questo include i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata con arco o tetto a contrasto, i gruppi ottici posteriori a LED e altri dettagli sportivi come la pedaliera in acciaio. Il sistema d'infotainment comprende il volante multifunzione in pelle, la radio Concert, il pacchetto Connectivity con Audi Music interface per lettori multimediali esterni, interfaccia Bluetooth, lettore di schede SD e predisposizione per navigatore satellitare. I prezzi della nuova Audi A1 1.0 TFSI Admired partono da 19.900, per la A1 Sportback servono 1.000 euro in più.