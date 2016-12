Audi A1, la gamma si fa più ricca

09:30 - Audi rinnova la A1 e la A1 Sportback, il modello dʼingresso alla sua gamma. E oltre al restyling aggiunge nellʼequipaggiamento standard nuovi accessori e pacchetti, per rendere la gamma A1 una vera baby premium. Sia per la A1 a 3 porte che la A1 Sportback a 5 porte viene ridisegnata la gamma degli allestimenti, ora modulata su 4 livelli: base, Sport, Design e Metal. In più ci sono il Pacchetto Media e il Pacchetto Sensor per arricchire ulteriormente la vettura.

Nella dotazione di serie entrano il dispositivo di assistenza alla frenata e il servosterzo elettromeccanico, come anche i due sistemi Start&Stop e di recupero dell’energia in frenata, che ottimizzano i consumi della gamma A1. L’equipaggiamento standard si arricchisce dei cerchi in lega di alluminio da 15 pollici con pneumatici 185/60 R15, ma la più potente motorizzazione turbo benzina da 150 CV adotta pneumatici 215/45 da 16 pollici. Si presentano più rifiniti gli interni, con inserti in alluminio per i comandi della plancia e delle portiere. Il secondo livello Sport si caratterizza per l’assetto sportivo, i cerchi specifici da 16 pollici, i fendinebbia, i sedili sportivi e il volante in pelle a 3 razze.

Quattro le motorizzazioni disponibili, tutte molto brillanti e rispettose dello standard Euro 6. Due sono a benzina: 1.4 turbo TFSI a iniezione diretta da 125 CV e 1.4 TFSI da 150 CV. Questʼultimo ha il sistema di disattivazione dei cilindri nelle condizioni di marcia lenta, che permette di ridurre gli scarichi nocivi e limitare i consumi. A gasolio cʼè l’innovativo 3 cilindri 1.4 TDI da 90 CV e il 1.6 da 116 CV. Per tutti i motori è disponibile sia il cambio manuale che lʼautomatico S tronic a doppia frizione. I prezzi della Audi A1 partono dai 20.300 euro della versione base diesel 90 CV, per la A1 Sportback da 21.050 euro. Le versioni a benzina partono, rispettivamente, da 20.900 e 21.650 euro.