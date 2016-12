La partnership tra Aston Martin e Zagato dura da mezzo secolo , e cʼè da giurare che neanche lo shock del “ Brexit ” porrà fine al rapporto. Non che facciano produzioni di massa, sono 5 i modelli speciali della factory inglese su cui il carrozziere italiano ha apposto la sua firma, uno ogni 10 anni più o meno, tutti meravigliosi, come la Vantage Zagato con motore V12 del 2011. Lʼultimo modello è mozzafiato: la Vanquish Zagato Coupé .

Svelata come prototipo al Concorso dʼEleganza di Villa dʼEste a Cernobbio, poco più di un mese fa, la Aston Martin Vanquish Zagato assume adesso le forme definitive. Realizzata con una carrozzeria che fa ampio uso della fibra di carbonio, sarà prodotta a Gaydon, cuore dellʼazienda britannica, in edizione limitata a soli 99 esemplari. Il motore resta quello storico della Vanquish, il 12 cilindri a V di 6 litri di cilindrata, che sviluppa 600 CV di potenza e riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di tre secondi e mezzo. La zona posteriore della super coupé assomiglia alla linea scultorea della DB11, con tanto di alettone estraibile per migliorare la resa aerodinamica alle alte velocità. Le prime consegne della Aston Martin Vanquish Zagato Coupé sono previste a inizio 2017, il prezzo stimato si aggira intorno alle 500.000 sterline.