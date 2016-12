Aston Martin DB9 GT e DBX, fascino inglese

Supercar tutte da ammirare. La nuova Aston Martin DB9 GT è una granturismo sportiva di grande appeal. Potentissima col suo motore 12 cilindri a V di 6.000 cc, sviluppa la potenza di 540 CV, ciò che ne fa la DB più potente di sempre. Ma lʼeccellenza della sportiva britannica si misura anche dalla fattura artigianale, mentre le scolpiture della carrozzeria marcano lʼeleganza di stile di questa slanciatissima coupé due porte. La nuova DBX esposta in California è invece ancora allo stadio di prototipo, ma per poco, perché i nuovi vertici Aston Martin hanno approvato la produzione di serie del modello, che espande la gamma luxury GT del brand e sperimenta nuove criteri di design, come del resto fanno anche la quattro porte Lagonda Taraf e la supercar Vulcan con motore V12 da 800 CV. Le auto giuste per permettere ad Aston Martin ‒ 102 le candeline della factory ‒ di entrare da protagonista nel suo secondo secolo di vita.