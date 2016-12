Aston Martin DB9 GT Bond Edition

Basata sulla DB9 GT 2+2 posti, la serie speciale Bond Editon sarà prodotta in soli 150 esemplari. Grande livello di esclusività, equipaggiamenti unici, contenuti di stile speciali come i cerchi a 10 razze in lega leggera da 20 pollici e lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore costruiti in fibra di carbonio. Le targhette degli interni (col famoso logo 007 al centro dei sedili posteriori) e lʼinfotainment AMi II touch screen sono il plus dei lussuosi interni. La vettura è proposta con una collezione esclusiva di accessori, come valigie e un orologio Omega Seamaster Aqua Terra 150 m James Bond Limited Edition con bracciale speciale Aston Martin. Specifica è anche la verniciatura "Spectre Silver".