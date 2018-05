Aston Martin DB11 AMR, la sportività fa un passo in più

Eccola la nuova, sensazionale ammiraglia sportiva Aston Martin . Si chiama DB11 AMR (sigla che sta per Aston Martin Racing), sfodera la potenza di 630 CV e prende il posto della DB11 V12. Fattura inglese ma presentazione in Germania, nel tempio della velocità del Nurburgring , perché è qui che Aston Martin ha voluto svelare la nuova dimensione sportiva della sua produzione stradale.

Tante piccolo migliorie tecniche e tante nuove soluzioni estetiche e aerodinamiche per la sports car britannica. Fibra di carbonio e leghe forgiate in materiali leggeri caratterizzano sia la carrozzeria che gli inserti interni. Qui lʼuso estensivo di Alcantara sposa elementi cromati scuri. Il motore resta un 12 cilindri a V, ma con doppio turbocompressore , che permette ad una cilindrata di 5,2 litri di sviluppare 30 CV di potenza in più rispetto al modello precedente, per una coppia massima impressionante di 700 Nm. Le prestazioni? Conseguenti ai cultori del brand caro a James Bond: accelerazione da 0 a 100 km/h limata di due decimi e scesa adesso ad appena 3,7 secondi ! E la velocità massima superiore ai 330 km orari.

Già in vendita in questi giorni oltre Manica e con le prime consegne previste a breve in Europa e Nord America, la nuova Aston Martin DB11 AMR costa 175 mila sterline nel Regno Unito e 218.595 euro in Germania. Prezzo questʼultimo che sarà in sintonia con quello italiano.