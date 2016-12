Lexus IS Hybrid, 5 su 5

10:46 - Una gamma al 100% ibrida elettrica. È Lexus a proporla, grazie all’ultima arrivata IS Hybrid, presentata in questi giorni a Forte de’ Marmi e quinto modello su 5 della gamma Lexus ad avere la doppia alimentazione benzina/elettrica. D’altronde le quasi 6 milioni di vetture ibride Toyota/Lexus vendute nel mondo spingono naturalmente il colosso del Sol Levante su questa strada ecosostenibile.

Ma non è solo l’aspetto ecologista a farsi apprezzare della Lexus IS Hybrid, perché per estetica e dinamicità la berlina nipponica è forse l’unica vera concorrente delle grandi berline premium tedesche. Nel mirino ci sono infatti Mercedes Classe C, Bmw Serie 3 e Audi A4, ma questa Lexus ha l’ulteriore valore aggiunto della competitività sul fronte prezzi: una forbice che va da 37 mila a 50 mila euro è in effetti davvero sbalorditiva, anche perché le dotazioni della Lexus IS Hybrid non sono affatto inferiori alla concorrenza. Anzi. L’impianto audio Mark Levinson è un’esclusiva del brand e se si guarda alla sicurezza si scopre il sistema Pre-Crash che controlla la sterzata, frena in automatico e riduce il rischio di incidenti.

A trazione posteriore e con un evoluto cambio elettronico a variazione continua (e-CVT), Lexus IS Hybrid monta un “piccolo” motore termico a benzina, 4 cilindri e 2,5 litri di cilindrata, che da solo sviluppa circa 180 CV di potenza. Insieme al motore elettrico, la potenza sale però a 223 CV, per consumi ed emissioni da utilitaria: 4,3 litri/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 di appena 99 g/km. L’auto ha una guidabilità eccellente: è facile e piacevole da guidare, nonostante la tecnologia, è scattante e ha un’ottima ripresa, come ottima è la tenuta di strada. L’abitacolo è spazioso e molto comodo, e lascia spazio a un bagagliaio da 450 litri che per una berlina tre volumi è un dato ragguardevole.

L’unico problema è la debolezza dell’ibrido elettrico in Italia: quest’anno le stime parlano di 13.500 immatricolazioni, un volume che copre appena l’1% del mercato totale. Ma Lexus spera nella crescita ed entro il 2016 vorrebbe vendere 30.000 auto ibride elettriche. Per promuovere la sua vettura, Lexus ha realizzato un video con Jarno Trulli al volante (cliccatissimo sul web, oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in due settimane), e 10 ospiti da facebook che partecipano a un videogame live.