Land Rover Discovery MY 2014

Insomma. Già il look è distintivo, con un “volto” nuovo che si svela nella griglia frontale, nel nuovo design dei fari e delle luci diurne a LED, del paraurti anteriore e dei cerchi in lega. A richiesta questi ultimi sono disponibili anche in colore nero e misure da 19 e 20 pollici. Di sostanza anche l’intervento motoristico, che rinuncia al dispendioso V8 benzina 5.0 e propone invece il. Un motore potente e con generosa coppia di 450 Nm, che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, col vantaggio che i consumi e le emissioni nocive sono nettamente inferiori a quelle del V8 5.0 precedente.

foto Ufficio stampa

In mercati come quello italiano, dove il diesel va per la maggiore su questo tipo di veicoli, restano confermati i. La trazione integrale resta il must di ogni Land Rover e quindi anche di Discovery MY 2014, ma il sistema è stato rivisto grazie all’inserimento di una nuova scatola di rinvio a singola gamma di rapporti. Il new look del Suv britannico si vede anche all’interno, dove per colmare il gap rispetto alla gamma Range Rover viene introdottoil, forte di 825 Watt e 17 altoparlanti.