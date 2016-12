12:20 - Arriva in Italia la nuova Peugeot 308. Una berlina 5 porte di fascia sicuramente superiore, molto comoda all’interno e con dotazioni di spessore. Peugeot l’ha sta presentando in questi giorni a Sochaux, ma la gamma a listino nel nostro Paese e gli esclusivi pacchetti lancio sono già definiti e molto interessanti. Ad esempio, passaggi gratuiti da un allestimento all’altro e garanzia completa sull’auto di 4 anni.

Tgcom24 vi darà conto successivamente della prova su strada, ma nel frattempo andiamo a scoprire la vettura, che è stata alleggerita di quasi 140 chili rispetto al modello di cui prende il posto. È anche più corta di due cm e di cinque più bassa (ma il bagagliaio è più grande), e proprio il binomio tra leggerezza e maggior efficienza aerodinamica assicura grande verve dinamica. Quattro gli allestimenti e ben 5 le motorizzazioni, tre a benzina e due a gasolio, ma nel 2014 la gamma motori si arricchirà di ulteriori proposte. Il livello Allure, top di gamma, conquisterà il 50% della clientela, mentre solo il 10% si rivolgerà al livello base Access.

I motori: a benzina si parte col piccolo 3 cilindri 1.2 VTI da 82 CV, ma ci sono poi due potenti 1.6 THP turbo (sviluppati in sinergia con BMW) da 125 CV e da 155 CV. Cilindrata 1.6 per i due turbodiesel common rail, entrambi dotati di filtro antiparticolato, per i due livelli di potenza di 92 e 115 CV. I prezzi partono da 16.900 euro per la gamma a benzina e da 19.700 euro per quella a gasolio, e arrivano ai 24.100 euro della versione diesel più esclusiva. Da segnalare anche un’importante iniziativa commerciale, sintetizzata nella formula “Peugeot & go”, ovvero il noleggio a canone fisso a partire da 349 euro.