Opel presenta le Insignia estreme

Sette anteprime mondiali. La presenza di Opel al 65° Salone di Francoforte è stata decisamente importante, ma almeno 4 riguardano la gamma Insignia. La grande berlina e station wagon è stata rinnovata e inoltre debutta la versione super prestazionale OPC e la variante crossover Country Tourer basata sulla carrozzeria wagon. E poi novità nelle gamme Adam e Cascada e il concept coupé Monza molto intrigante.

Lievi ritocchi al look, ma soprattutto inediti ed efficientissimi motori a iniezione diretta. Opel Insignia si presenterà infatti al nastro di partenza del nuovo anno con due nuovi motori turbo benzina e il nuovo turbodiesel 2.0 da 120 CV, che sulla berlina abbatte le emissioni di CO2 a 99 g/km e i consumi di gasolio a 3,7 litri/100 km nel percorso misto. Livelli che pongono un’auto della mole dell’ammiraglia Opel nella classe di efficienza tedesca A+. Merito anche di un’aerodinamica eccezionale, perché Opel Insignia berlina ha un Cx di soli 0,25, la Sports Tourer di 0,28. E poi c’è il V6 turbo 2.8 benzina da 325 CV della Insignia OPC, la Opel più sportiva di sempre, che accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi.

La novità più significativa è però la Insignia Country Tourer, versione crossover della vettura, che Opel lancerà in Italia nelle prossime settimane. Si tratta di un modello pensato per il tempo libero e lo sport, con assetto rialzato e un look che esprime tratti specifici, come le protezioni sottoscocca, i passaruota ampliati e i doppi terminali di scarico. Ci sono poi i nuovi colori per Adam: carrozzeria e tetto, cerchi e nuovi elementi decorativi, tante possibili personalizzazioni e anche maggiori dotazioni multimediali per gli interni. Più l’innovativo motore 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 115 CV. E per la stessa famiglia c’è il 1.6 da 200 CV montato sulla cabriolet Cascada.