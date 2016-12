X-Trail, atto secondo

12:21 - L’obiettivo è diventare il primo costruttore asiatico in Europa nel 2015. E per raggiungerlo il punto di partenza non può che essere un Suv, perché sono questi ad aver definito l’immagine di Nissan. Ma la novità – attesa per il 2014 – ha un nome che guarda al passato: X-Trail. Un fuoristrada grande, possente e iper-tecnologico, che incarna il nuovo linguaggio stilistico di Nissan.

Completamente diverso rispetto al vecchio e glorioso X-Trail, il nuovo grande Suv introdurrà tecnologie innovative per il segmento, come i fari a LED, sistemi di sicurezza attivi inediti che consentono il controllo delle dinamiche di marcia e della frenata, il sistema integrato di navigazione e infotainment NissanConnect. Ma il nuovo X-Trail sarà anche un veicolo polivalente, disponibile in versioni a due e quattro ruote motrici e con l’opzionale terza fila di sedili. Ed è proprio questa versatilità il filo che unisce il vecchio e il nuovo modello, mentre dal punto di vista estetico la distanza è netta, col nuovo modello meno squadrato del precedente e con un passo nettamente maggiore.

L’aspetto hi-tech è ben espresso dai fari con luci diurne a LED, e sulle versioni top di gamma i LED sono usati anche per anabbaglianti e abbaglianti. I gruppi ottici posteriori hanno un elegante disegno a boomerang, mentre i cerchi in lega sono da 19 pollici. Apoteosi della praticità, il nuovo Nissan X-Trail ha le porte posteriori che si aprono quasi a 90 gradi, per facilitare l’accesso, e il divano di seconda fila è reclinabile e scorrevole. Intelligente la soluzione del doppio pianale del vano di carico, così che il bagagliaio è frazionabile in due livelli, mentre il portellone è ad apertura elettrica. Nissan promette poi il navigatore satellitare integrato con Google e con la funzione Send-to-Car per selezionare gli itinerari sul pc di casa e inviarli poi all’auto.

Ma è nella dotazione di sicurezza che il nuovo X-Trail esprime il meglio del know-how Nissan. L’Active Ride Control analizza le condizioni della strada e rileva eventuali irregolarità per tarare l’intervento degli ammortizzatori; l’Active Engine Brake rafforza la frenata sui modelli con cambio automatico; infine l’Active Trace Control che utilizza sensori per misurare la velocità, l’angolo di sterzata, l’apertura della farfalla e l’azione del freno, modulando l’intervento di questo in modo da ridurre il sottosterzo.