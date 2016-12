A Francoforte il primo Suv Jaguar

foto Ufficio stampa

Ha quindi più di un pregio la Jaguar C-X17. Con una, molto largo e alto (ben 1,65 metri), il veicolo incarna alla perfezione il concetto di Suv premium che oggi è terreno di caccia esclusivo delle Case tedesche. Jaguar però annuncia, su questa come sulle altre vetture che produrrà dal 2015, la. Il baricentro basso e l’assetto da terra alto non più di 21 cm assicurano al concept Suv un’eccellente dinamicità, ben coadiuvata da tecnologie avanzate come il “”, che nelle frenate in curva bilancia la distribuzione della coppia, riducendo il sottosterzo e ottimizzando l’aderenza.