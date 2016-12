SX4 S-Cross e Swift Sport 5 porte

10:39 - Una settimana all’insegna delle novità in casa Suzuki. Nel listino auto italiano si registra infatti un doppio debutto: l’inedito SX4 S-Cross, il Suv che prende il posto del vecchio SX4, e la Swift Sport con carrozzeria 5 porte. E dire che al Salone di Francoforte c’è un terzo asso nella manica: il Suv iV-4. Per i due nuovi modelli, Suzuki Italia annuncia una promozione lancio imperdibile per il mese di ottobre.

Con la sua carrozzeria compatta, Suzuki SX4 S-Cross è un veicolo funzionale e versatile. È un crossover di segmento C, disponibile sia a trazione anteriore che 4x4 e perciò adatto alla guida quotidiana come al fuoristrada leggero. Il design è stato completamente stravolto rispetto al precedente SX4 e in più Suzuki ha dotato il nuovo modello del sofisticato sistema di trazione integrale Allgrip. Due le motorizzazioni, entrambe 1.6 e con potenza di 120 CV, ma una a benzina e l’altra turbodiesel. Ben 4 invece gli allestimenti – Easy, Style, Top e Star View – e una promozione valida fino alla fine di ottobre che fa partire i prezzi da 16.900 euro, chiavi in mano, in caso di permuta o rottamazione.

Non meno intrigante la seconda novità: la compatta sportiva e giovanile Swift Sport, ora con carrozzeria 5 porte. Sarà proposta al livello più alto della gamma Swift con di serie il navigatore satellitare a 2 DIN integrato e touchscreen più il vivavoce Bluetooth. Una nuova tonalità di giallo e una di blu portano a 6 i colori di carrozzeria disponibili. Suzuki Swift Sport 5 porte è proposta al prezzo di 19.300 euro, chiavi in mano, e come tutte le vetture Suzuki usufruiscono della garanzia ufficiale della Casa per 3 anni o 100.000 km, 3 anni di soccorso stradale e 3 anni di controlli gratuiti che si affiancano alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.