BMW, idee chiare sull’elettrico

- All’inizio la lettera “i” era un’idea che stava per innovazione. Oggi quella “i” rappresenta una gamma vera e propria di auto elettriche e ibride elettriche. E come le “x” indicano i modelli a trazione integrale della Casa di Monaco,. A Francoforte ci sono tantissime sorprese, ma

E con lei c’è la, che nel giro di pochi mesi sarà commercializzata. Capiremo allora qual è l’estensione della rivoluzione elettrica BMW, che di certo non sacrifica sull’altare dell’ambiente la sua proverbiale sportività. Anzi.(CFRP) e lache permette la guida in modalità esclusivamente elettrica. La rivoluzione non si ferma qui, perché a Francoforte BMW ha portato anche due concept ibridi: la, che propone sul grande Suv la propulsione ibrida elettrica del tipo plug-in, e iled equipaggiato con una batteria agli ioni di litio.

foto Ufficio stampa

Nella sintesi di presente e futuro, BMW espone allo IAA 2013 anche “bellezze” classiche. Come la, una sportiva due porte lunga e affusolata che evolve per design e dinamicità la precedente Serie 3 Coupé. In scena anche la, terza generazione del modello e disponibile anche nel livello super performante. Non mancherà la rinnovata Serie 5, in tutte e tre le varianti di carrozzeria – berlina, Touring e Granturismo – e nella superba versione. Ancora allo stadio di prototipo, ma destinata sicuramente alla produzione di serie è la, la prima vera monovolume BMW, pensata per offrire la massima versatilità nello sport e nel tempo libero.