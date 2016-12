Volkswagen presenta la e-Golf

- A Francoforte è un fiorire di auto elettriche, anche modelli di massa come leGrazie alle batterie agli ioni di litio e alla funzione di ricarica rapida – l’80% in 30 minuti –. Ma la regina VW resta la Golf, che si presenta anche nel nuovoe nellache sostituisce la Golf Plus.

Ma sono le auto elettriche il leit-motif del 65° Salone di Francoforte. E quindi sugli scudi sale lacon 270 Nm di coppia massima, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,4 secondi e una velocità massima autolimitata a 140 km/h., ma conta su un più piccoloe 210 Nm di coppia, che fissa lo scatto sullo 0-100 a 12,4 secondi e tocca una velocità di 130 km/h. Le due Volkswagen elettriche dispongono di, e di sofisticati livelli di intervento del recupero di energia in frenata.

Con soli 11,7 kWh di energia elettrica, la e-up! riesce fare, mentre con la e-Golf si spendono 3,30 euro! Roba da far venire l’acquolina in bocca ad agenti di commercio e famiglie a caccia di risparmio. L’alimentazione elettrica non ha pesato sulla funzionalità delle due auto:, e non rinunciano a nulla del comfort di un’auto di pregio: luci a LED, parabrezza riscaldato, navigatore satellitare.