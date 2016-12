Peugeot sferra subito l’attacco

foto Ufficio stampa Correlati Peugeot sferra l’attacco con la nuova 308

LO SPECIALE SALONE DI FRANCOFORTE 08:00 - Da un lato il palcoscenico e le luci del grande Salone internazionale, dall'altro l'officina dove si fa la messa a punto e si rivedono gli ultimi dettagli. Sì perché la nuova Peugeot 308 fa la sua premiere mondiale a Francoforte, ma contemporaneamente è andata in produzione e, tempo un paio di settimane, sarà in tutti gli showroom d'Europa. In Italia la nuova 308 viene proposta in 5 motorizzazioni e 4 allestimenti.

foto Ufficio stampa Molto compatta, con gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti e le ruote ai "quattro angoli", per una lunghezza di 4,25 metri che ne slancia la linea e le doti dinamiche. La drastica riduzione di peso – 140 kg in meno – e il Cx aerodinamico di 0,28 rendono la nuova 308 una vero "mostro" di performance ed efficienza. In alcune versioni, come le BlueHDI a gasolio, si arriva a limare le emissioni di CO2 fino agli 82 g/km, senza bisogno di configurazioni ibride elettriche, che pure Peugeot produce ed espone qui a Francoforte. La novità più interessante della gamma Peugeot in terra tedesca – sfidante ambiziosa della best-seller europea Golf – è proprio la nuova berlina 5 porte.

foto Ufficio stampa Un'altra dote importante della Peugeot 308 è il design innovativo dell'abitacolo, che si ispira al concetto i-Cockpit. Significa un volante più compatto, un quadro strumenti in posizione alta e meglio leggibile, una consolle centrale anch'essa alta e con un grande touch screen da 9,7 pollici al centro. Tutto per favorire la guidabilità di quest'auto che resta fondamentalmente per famiglie. Ma in Peugeot non rinunciano a un pizzico di sportività e hanno preparato anche una versione R di grande verve dinamica. Anche se a Francoforte l'apice sportivo è rappresentato dalla RCZ R da 270 CV, ma da menzionare sono anche il restyling del crossover 3008 e dell'MPV 5008.