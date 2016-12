Marchionne: "Mai Alfa Romeo fuori dall'Italia"

foto LaPresse Correlati "Nuove Alfa a tempo debito"

11:36

- "Noi non produrremo mai l'Alfa Romeo fuori Italia. Potrà essere il prossimo Ceo a farlo, ma non io". Lo afferma l'a.d. Fiat, Sergio Marchionne, in un'intervista al Financial Times. Il piano Fiat per Mirafiori prevede che "tutti i lavoratori dello stabilimento vengano riassorbiti", aggiunge Marchionne.