Nuova Honda Civic Tourer

08:30

- Le station wagon stanno vivendo una fase di gran rilancio e sono tante le novità presenti a Francoforte. Una delle più belle, per eleganza e modernità del progetto, è la, una SW media (segmento C), ma per lunghezza – 4,52 metri – e versatilità strizza l’occhio al segmento superiore. I motori sono evoluti ed efficienti, tanto che